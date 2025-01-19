مرور كركوك تحظر دخول "التكتك" وتحدد أسباب كثرة الحوادث

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مرور كركوك، اليوم الاحد، منع دخول التكتك الى المحافظة، فيما أكدت أن الدراجات النارية والستوتات هي المسبب الأول للحوادث.

وقال مدير قصر الثقافة والفنون في كركوك يوسف الطيب، لوكالة شفق نيوز، إن "القصر الثقافي في كركوك والتابع لوزارة الثقافة نظّم ندوة موسعة عن حوادث السير بالتعاون مع مرور كركوك وتم التطرق إلى أبرز أسباب الحوادث في المحافظة وما لها من تأُثير مباشر على حياة الإنسان وضرورة التزام سائقي المركبات بقوانين المرور".

وفي نفس السياق، قال مسؤول إعلام شرطة مرور كركوك العقيد عامر نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب الحوادث المرورية تعود أبرزها عدم التقيد بأنظمة وقواعد المرور خصوصاً مايتعلق بالسرعة والاجتياز الخاطئ والاهمال بشروط الأمان في المركبة"، مبيناً أن "السائق يتحمل ما يقارب 70% من الحوادث".

وأضاف نريمان، أن "أسباب الحوادث الآخرى فهي سوء الطرق وعدم وجود الإنارة اللازمة أو تخطيطها أو وجود تخسفات ومطبات مفاجئة فهي كفيلة بوقوع الحوادث المؤسفة".

وعن أسباب ارتفاع حوادث الدهس، أشار نريمان، إلى أن "سببها يعود لعدم الانتباه لحركة سير السيارات من قبل المارة أو عدم استخدام مجسرات العبور أو استخدام الخطوط المحددة للعبور بالاضافة إلى استخدام الاتجاه المعاكس لحركة السيارات من قبل بعض السائقين (الرونك سايد)، فضلاً عن السرعة العالية والتي تسبب عدم القدرة على التوقف المفاجئ والسيطرة الكاملة على المركبة".

وتابع نريمان، قائلاً إن "ضوابط استخدام الدراجات الهوائية والدراجات المحورة لاغراض الاحمال (الستوتة) والتي باتت تعتبر المسبب الأول في أغلب الحوادث"، مضيفاً أن "إدارة كركوك ومديرية مرور المحافظة اتخذت كافة الإجراءات لمنع دخول (التكتك) واستخدامه داخل شوارع المحافظة وتم مصادرة العديد منها".

وفي مطلع الشهر الجاري، أُصيب 12 شخصاً في حادثي سير وقعا في كركوك وبغداد، بحسب مصدرين أمنيين خلال حديثهما لوكالة شفق نيوز.