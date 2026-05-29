مرور كربلاء تحدد السرعة القصوى في طرق المحافظة وتنفي وجود مسارات دولية

شفق نيوز- كربلاء

حددت مديرية المرور في كربلاء، يوم الجمعة، السرعة القصوى للسيارات بـ100 كيلومتر في الساعة، نافية وجود طرق دولية في المحافظة.

ودعت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، سائقي المركبات إلى "الانتباه والالتزام بالسرعات المحددة قانونياً حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق".

وأكدت أنه "لا يوجد طريق دولي في كربلاء. الطرق الدولية يجب أن يكون فيها فاصل بالجزرات الوسطية، كما لا يسمح لعبور المشاة منها، وكذلك لا يجب أن تكون فيها استدارات وفي حال وجودها ستكون عبارة عن مجسرات وفي هذه الحالة تكون فيها السرعة 120 كيلومتراً في الساعة".

وأشارت إلى أن "الطرق الموجودة حالياً في كربلاء تعتبر طرقاً داخلية والسرعة فيها 100 كيلومتر في الساعة نزولاً بحسب المنطقة والمسار"، مشددة على أن الالتزام بتعليمات مديرية المرور يجنب السائقين تبعات المخالفة المرورية.

تجدر الإشارة إلى أن النسبة الأعلى للحوادث المرورية في جميع المحافظات العراقية سببها الأول السرعات العالية، ومن ثم عدم الالتزام بالإرشادات المرورية، بالإضافة إلى تهالك العديد من الطرق الخارجية والداخلية.