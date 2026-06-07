مرور ذي قار: سائق الحافلة غلبه النعاس وتسبب بحادث البطحاء المروع

شفق نيوز- ذي قار

كشف مدير مرور ذي قار العميد زياد الحصونة، يوم الأحد، سبب الحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص على الطريق الدولي في قضاء البطحاء.

وقال الحصونة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن سائق حافلة حادث البطحاء غلبه النعاس أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة كبيرة (تريلة) ثم بحاجز كونكريتي، وهو ما تسبب باحتراق الحافلة بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 21 وفاة و19 إصابة، بينهم مواطنان إيرانيان، مشيرة إلى أن بعض الجثث كانت متفحمة وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابون إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، مع استمرار متابعة الحالات من قبل الفرق الطبية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في تصريح صوتي، أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة، فيما تواصل الكوادر الطبية متابعة تطورات حالتهم الصحية.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يتابع تداعيات الحادث باهتمام مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار والأجهزة المختصة، موجهاً بفتح تحقيق دقيق في أسباب الحادث وتقديم الدعم والرعاية للضحايا وذويهم.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق بمصرع وإصابة عشرات الزائرين من أهالي البصرة، جراء حادث سير أعقبه حريق على الطريق الدولي الرابط بين ذي قار والبصرة، إثر تصادم حافلة ركاب واحتراقها بالكامل.