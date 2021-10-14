مرور بغداد تتفق مع كوردستان على توحيد لوحات المركبات بـ"الانكليزية"

شفق نيوز/ اعلنت مديريَّة المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عزمها ابرام عقد مع شركة عالمية لتنفيذ مشروع توحيد لوحات المركبات باللغة الانكليزية بالتنسيق مع اقليم كوردستان.

وقال مدير عام مديرية المرور طارق اسماعيل الربيعي، في تصريح اوردته وسائل اعلام رسمية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتماد ورقة عمل بالتنسيق مع اقليم كوردستان، تتضمن توحيد ارقام المركبات باللغة الانكليزية كما معمول به في جميع الدول".

وبين أنَّ "اللوحات الرقمية الجديدة ستكون بحجم اللوحات السابقة والالوان نفسها، الابيض للخصوصي والاحمر للاجرة، والازرق للحكومي، والاخضر للجيش، فضلا عن أنها تتضمن رمزا (كود) معيناً لكل محافظة يستعان به بدل اسمها".

ولفت الربيعي إلى أنَّ "وزارة الداخلية تستعد لابرام عقد مع شركة عالمية متخصصة باللوحات لفتح خط انتاجي لها في بغداد لضمان سرعة انجاز العمل ومنحها ضمن وقت زمني قياسي لصاحب المركبة، وكذلك تجنب الفروقات المالية التي سيوفرها الخط في حال طبع اللوحات في الخارج".