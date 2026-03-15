مرور الأنبار تحذر السائقين: "عاصفة ترابية" قادمة في الطريق (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

حذرت مديرية مرور محافظة الأنبار، مساء اليوم الأحد، السائقين من عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب المناطق الغربية من المحافظة، مؤكدة أنها تتحرك تدريجياً من أقصى غرب العراق باتجاه المناطق الشرقية.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العاصفة قد تتسبب بانخفاض مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية، لاسيما على الطرق الخارجية.

ودعت المديرية السائقين، إلى "تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد، مع ضرورة تشغيل الأضواء أثناء السير، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب التوقف المفاجئ أو القيام بالمناورات الخطرة".

كما أشارت إلى "أهمية الالتزام بتوجيهات مفارز المرور المنتشرة على الطرق الخارجية"، مؤكدة أن "القيادة في مثل هذه الظروف الجوية تتطلب مزيداً من الانتباه والالتزام بقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق".

وفي وقت سابق من اليوم، تسببت عاصفة مصحوبة برياح شديدة، تجتاح محافظة الأنبار، بسقوط عدد من أعمدة نقل الطاقة الكهربائية في كل من الفلوجة وحديثة، ما أدى إلى أضرار في شبكة الكهرباء.