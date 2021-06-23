مرور الموصل تتخذ اجراءات لاعادة نظام السير إلى ماقبل حقبة "داعش"

شفق نيوز/ أتخذت مديرية مرور نينوى، يوم الاربعاء، أربعة اجراءات لاعادة نظام السير في المحافظة إلى ماقبل حقبة "داعش" في العام 2014.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها استكملت اجراءات تخص نظام السير في مدينة الموصل بالتنسيق مع هندسة المرور في البلدية وبعد موافقة القائممقام"، مبينة أن "الغرض من تلك الاجراءات اعادة نظام السير في ايمن مدينة الموصل الى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل احداث 2014/6/10، وضمان انسيابية سير المركبات ومعالجة الاختناقات المرورية".

وبينت أن هذه الاجراءات تتضمن "جعل السير في شارع الدواسة باتجاه واحد من تقاطع المحافظة القديمة الى نهاية الدواسة من جهة قصر المطران"، و"جعل السير في شارع النبي شيت باتجاه واحد من تقاطع الجليلي باتجاه جامع النبي شيت والمحافظة القديمة".

وأوضحت أن الاجراءا الثالث يقضي "بجعل السير على جسر الحرية باتجاه واحد من الايمن الى الايسر، فيما تضمن الاجراء الرابع "جعل السير على الجسر القديم (العتيق) باتجاه واحد من الايسر الى الايمن".

ودعت مديرية مرور نينوى، مستخدمي الطريق في هذه الاماكن الى "الانتباه".

وشهدت المدينة بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مفاصلها في العاشر من حزيران 2014، فوضى أمنية وانعداماً للنظام.