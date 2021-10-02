مرور الفلوجة تحذر أصحاب الدراجات النارية "غير المرقمة"

شفق نيوز/ اعلنت دائرة مرور قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار يوم السبت، اتخاذ إجراءات قانونية بحق سائقي الدراجات النارية غير المرقمة في القضاء.

وقال مدير قاطع مرور قضاء الفلوجة التابع لمديرية مرور الانبار، العميد علي البدراني لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم أخذ تعهد من أصحاب الدراجات النارية في المدينة، وخاصة أصحاب الدراجات النارية العاملين على خدمة التوصيل (دليفري)"، مشيرا إلى "تخصيص ضابط مرور لمتابعتهم من خلال المطاعم، وأخذ تعهدات عليهم، من أجل تسجيل دراجاتهم وقيادتها بشكل اصولي، وإلا سيتم محاسبتهم بالقانون".

وأضاف البدراني، أنه "من الآن وصاعداً، كل دراجة غير مرقمة، سيتم حجزها، خاصة الدراجات التي يكون حجمها أقل من 40cc وذلك تنفيذاً للأوامر الصادرة من رئاسة الوزراء، والذي وجه به رؤساء الوحدات الإدارية، بترقيم هذه الدراجات محلياً، ومنحهم باجات تمكنهم من قيادتها داخل الرقعة الجغرافية للوحدة الإدارية".

وتابع، أنه "فيما يخص الدراجات الاصولية، الداخلة في المنفيست، والتي يكون حجمها 125cc فما فوق، فقد تم توجيه أصحابها بتسجيلها لدى دوائر المرور العامة".

وفيما يخص شكاوى المواطنين حول سرعة بعض أصحاب الدراجات النارية والاصوات المزعجة التي تصدر منها، بالإضافة الى اعاقتها لحركة السير في الفلوجة، قال البدراني "اوجه أصحاب الدراجات النارية واحذرهم من القيادة بشكل غير قانوني ولا أخلاقي".

وبين أنه "تم أخذ تعهدات عليهم، وكوننا لا نريد قطع ارزاقهم، فسيتم محاسبة كل صاحب دراجة تصدر الاصوات المزعجة او القيادة بشكل مخالف للضوابط، ويتم أيضاً حجزهم مع دراجاتهم، وذلك بهدف ان يتبعوا إجراءات السلامة".

وأكد أنه "سوف يتم نشر دوريات مرورية في شوارع وازقة المدينة، لمراقبة المخالفين، وخاصة أوقات الليل، ومحاسبة المخالفين للضوابط والقوانين المرورية".