مرور العراق يباشر بإصدار إجازات السوق الدولية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، المباشرة بإصدار إجازات السوق الدولية، وأصدرت التعليمات للراغبين بالحصول عليها.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد وجه في 29 تشرين الاول الماضي، مديرية المرور العامة بإصدار التعليمات الخاصة لمنح إجازة السوق الدولية للراغبين بالحصول عليها.

ووفقا لبيان صدرعنها، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "تعليمات منح إجازة السوق الدولية هي، أن يكـون نمـوذج اجـازة السـوق الدوليـة مطابقـاً للمواصـفات المذكورة فـي اتفاقيـة فينيـا للسـيـر علـى الطرقـات لـعـام ١٩٦٨ والموقـع عليهـا مـن قبـل الـعـراق لـعـام ۲۰۱۷ وتطبيقـاً لاحكـام المـادة ( 47 / ثانيـاً / د ) ( تطبيـق أحكـام الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة ) ".

واشترطت التعليمات ايضا، أن يكـون طـالـب الحصـول علـى أجـازة السـوق الدوليـة حـاصـل علـى اجـازة سـوق محليـة صـادرة مـن مديريـة المـرور العامـة فـي بـغـداد والمحافظـات وأن تكـون سـارية المفعـول التأكد من صحة صدورها، وأن يكون لديه جواز سفر عراقي ساري المفعول، وتكون مدة نفاذ الاجازة الدولية سنة واحدة فقط حسب الاتفاقية الدولية.

ونوهت أنه، لايجوز إستعمال هذه الاجازة داخل العراق، موضحة أنه يتم أستحصـال المبـالغ والرسـوم الخاصـة بالاجـازة الدوليـة ( مـنح لاول مـرة ) أسـتناداً 6 ـ يـتم الى الجدولين رقم ( ۱ ) و ( ۲ ) الملحقين بقانون المرور رقم ( 8 ) لسنة ٢٠١٩.

واشارت إلى أن الراغـب بالحصـول علـى اجـازة السـوق الدوليـة مطالب بالمستمسكات الثبوتيـة الاصـلية مع نسخ مصورة وهي : أجازة سوق محلية، جواز سفر عراقي، هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة ، صور شخصية حديثة عدد ( ۲ )