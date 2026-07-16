مرور البصرة: سائق "التاهو" كان مخموراً ودهس الزوار بعد فقدانه السيطرة على عجلته

شفق نيوز - البصرة

أفاد مدير مرور محافظة البصرة، اللواء علي شياع لفتة، يوم الخميس، بأن سائق العجلة من نوع "تاهو" الذي تسبب بمصرع وإصابة 22 زائراً في حادث دهس مروع، كان مخموراً وفقد السيطرة على عجلته.

وقال اللواء لفتة في حديث لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية ألقت القبض على السائق وأودعته التوقيف على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات الأصولية والقانونية بحقه، مؤكداً حجز العجلة وتسليمها إلى الجهات المختصة.

وأكد أن المفارز المرورية متواصلة، منذ بداية انطلاق "المشاية" من "رأس البيشة"، في متابعة الطرق التي يسلكها الزائرون ومرافقتهم بشكل مستمر عبر الدوريات المخصصة لتأمين الطريق.

وكان 10 من الزوار لقوا حتفهم فيما أُصيب 12 آخرون في البصرة، فجر اليوم الخميس، جراء حادث سير على طريق يمر عبره المتوجهون إلى محافظة كربلاء سيراً على الأقدام.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن سائق السيارة كان ماراً عبر الطريق الرئيسي في قضاء الهارثة (شمال شرقي البصرة) الذي يتوجه عبره زوار الأربعينية نحو كربلاء، وصدم عدداً من الزوار عند الساعة الثالثة فجراً تقريباً.

ويُذكر أن أولى قوافل الزائرين تنطلق سنوياً من "رأس البيشة" في قضاء الفاو (أقصى جنوبي العراق المطل على الخليج العربي) مشياً على الأقدام لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، لتعلن بداية واحدة من أكبر المسيرات الدينية في العالم.

وتستمر الرحلة من "رأس البيشة" – التي تبعد عن مدينة كربلاء بنحو 615 كيلومتراً – لأكثر من 20 يوماً، يقطع خلالها الزائرون الطريق سيراً على الأقدام.