مرور البصرة تكشف موعد المباشرة بملف "الإشارات الضوئية"

شفق نيوز/ أكدت مديرية مرور البصرة أقضى جنوبي العراق، اليوم الاحد، سعيها لإكمال ملف الاشارات الضوئية في عموم المحافظة، كاشفة موعد المباشرة به.

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العقيد صلاح الاسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة بحاجة إلى الإشارات الضوئية، لهذا تم اعداد مشروع متكامل لإنجاز هذا الملف، وفق دراسة معدة لتنظيم السير وفق الزخم المروري لكل جانب داخل التقاطعات".

وأضاف الاسدي، أن "المشروع محال حاليا من قبل دائرة بلدية البصرة باعتبار أنها الجهة المسؤولة عن ملف الإشارات الضوئية والمرور هي الجهة المستفيدة، وسيتم العمل به بعد مصادقة الكشوفات والأمور التي تخص الشركة المنفذة، لكي تكون الدراسة متكاملة وتتلائم مع الزخم المروري في عموم المحافظة".

وأوضح ضابط المرور، أن "الاشارات الضوئية تساعد رجل المرور في أداء واجبه، فلا يتوجب عليه بعد دخولها الخدمة الوقوف وسط الشارع لتنظيم السير في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي تشهده محافظة البصرة، كما أنها تحقق مبدأ العدالة من حيث توزيع الوقت لكل جانب وبالتالي تساهم في تقليل ضجر المواطنين بهذا الخصوص".

وفي آيار الماضي، دعا مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، امانة بغداد بتفعيل كل الإشارات الضوئية التي غادرت العاصمة ووالمدن العراقية بعد العام 2003.