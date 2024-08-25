مروحة سقفية تنهي حياة شاب نازح كان قد تزوج قبل أسبوعين في كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاحد، ان مروحة سقفية قتلت شاباً بعمر 15 عاماً لم يمض على زواجه سوى أسبوعين جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الشاب الضحية يُدعى (بكر انور صبار) يبلغ من العمر 15 عاما وهو من اهالي قرية (العيسى) ينحدر من ناحية العظيم في ديالى، وكان هو واهله قدموا الى كركوك نازحين بسبب تنظيم داعش".

وأوضح المصدر، أن الشاب "تعرض الى ضربة من المروحة السقفية في منزله الواقع في حي (واحد حزيران) جنوب كركوك بمنطقة الرقبة من الخلف اثناء صعوده الى أعلى الغرفة لإنزال بعض الأغراض مما أسفر عن وفاته على الفور".

وأضاف أن" الجثة نقلت للطب العدلي في مستشفى (آزادي) التعليمي، وأن التقرير الطبي أظهر بأن قوة الضربة تسببت بقطع الحبل الشوكي ونزيف حاد".

وأكد المصدر أن" ذويه ابلغوا الصحة أن المتوفى تزوج قبل اسبوعين من احد الفتيات من أقربائه".