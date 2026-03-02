آمرلي تعطل دوام المدارس حتى الأحد المقبل

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت قائممقامية قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس القضاء حتى الأحد من الأسبوع المقبل.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على الصلاحيات المخولة لقائممقام قضاء آمرلي رئيس الوحدة الإدارية في القضاء، ميثم نوري خلف، وبعد التداول والتنسيق مع مدير قسم تربية آمرلي، حمد رضوان شكور، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة، تقرر تعليق الدوام الرسمي للمدارس في قضاء آمرلي لمدة ثلاثة أيام".

وبينت أن "تعطيل الدوام سيكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 3 آذار/مارس الحالي ولغاية يوم الخميس الموافق 5 آذار/مارس"، مبينة أن الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد الموافق 8 آذار/مارس الحالي".

وتشهد بغداد وباقي المحافظات العراقية، تشديداً أمنياً بسبب الحرب القائمة منذ أيام بين إيران وأميركا وإسرائيل، الأمر الذي تسبب بخرق الأجواء العراقية بطائرات مسيرة وصواريخ، تستهدف قواعد عسكرية والمصالح الأميركية في البلاد.