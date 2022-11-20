سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مركز يؤشر وجود آلاف المدارس في العراق تحمل اسماءً فقط دون ابنية

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-20T07:29:57+0000
مركز يؤشر وجود آلاف المدارس في العراق تحمل اسماءً فقط دون ابنية

شفق نيوز/ كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الأحد، حاجة البلاد الى بناء عشرة آلاف مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة وفك الازدواج في الدوام.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في تقرير نشره اليوم، ان عدد أبنية  المدارس بالعراق يبلغ ١٦ ألف و600 مدرسة بينما عدد اسماء المدارس هو ٢٦ ألف مدرسة وهذا يعني انه تم انشاء مدارس كأسماء فقط وليس كبنايات ودمجها بمدارس من خلال  الدوام الثنائي والثلاثي في بناية واحدة علما ان عدد الطلاب بالعراق  يصل الى ١٢ مليون طالب.

وطالب الرديني الحكومة بوضع خطة متكاملة لحل ازمة الابنية المدرسية باسرع وقت  لتحقيق المساواة بين جميع الطلبة، لوجود تفاوت بعدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب ذات الدوام الواحد تصل الى خمس ساعات دراسية يوميا وأربع ساعات دراسية يوميا بالمدارس الثنائية وثلاث ساعات دراسية باليوم للمدارس الثلاثية الدوام.

related

التربية العراقية تصدر توجيهات جديدة تخص نظام التعليم في المدارس

Date: 2021-01-26 05:28:21
التربية العراقية تصدر توجيهات جديدة تخص نظام التعليم في المدارس

العراق .. استمرار درجات الحرارة ضمن المعدل وأجواء صيفية اعتيادية

Date: 2022-08-14 05:40:35
العراق .. استمرار درجات الحرارة ضمن المعدل وأجواء صيفية اعتيادية

العراق.. ارتفاع كبير بإصابات ووفيات كورونا اليومية

Date: 2022-01-09 13:28:55
العراق.. ارتفاع كبير بإصابات ووفيات كورونا اليومية

منظمة دولية: العراق يفرج عن 75 طفلا مشتبها به بالانتماء لداعش

Date: 2020-12-13 08:16:08
منظمة دولية: العراق يفرج عن 75 طفلا مشتبها به بالانتماء لداعش

العراق يعلن السيطرة على بؤر "الحمى النزفية"

Date: 2022-04-28 19:33:01
العراق يعلن السيطرة على بؤر "الحمى النزفية"

600 الف زائر أجنبي عبروا شلمجة قاصدين كربلاء

Date: 2019-10-13 09:03:30
600 الف زائر أجنبي عبروا شلمجة قاصدين كربلاء

تفويج 600 معتمر عراقي إلى السعودية

Date: 2021-09-02 16:16:44
تفويج 600 معتمر عراقي إلى السعودية

العراق يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

Date: 2021-02-02 12:17:32
العراق يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا