مركز يؤشر وجود آلاف المدارس في العراق تحمل اسماءً فقط دون ابنية

شفق نيوز/ كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الأحد، حاجة البلاد الى بناء عشرة آلاف مدرسة لاستيعاب التلاميذ والطلبة وفك الازدواج في الدوام.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في تقرير نشره اليوم، ان عدد أبنية المدارس بالعراق يبلغ ١٦ ألف و600 مدرسة بينما عدد اسماء المدارس هو ٢٦ ألف مدرسة وهذا يعني انه تم انشاء مدارس كأسماء فقط وليس كبنايات ودمجها بمدارس من خلال الدوام الثنائي والثلاثي في بناية واحدة علما ان عدد الطلاب بالعراق يصل الى ١٢ مليون طالب.

وطالب الرديني الحكومة بوضع خطة متكاملة لحل ازمة الابنية المدرسية باسرع وقت لتحقيق المساواة بين جميع الطلبة، لوجود تفاوت بعدد الساعات الدراسية التي يتلقاها الطالب ذات الدوام الواحد تصل الى خمس ساعات دراسية يوميا وأربع ساعات دراسية يوميا بالمدارس الثنائية وثلاث ساعات دراسية باليوم للمدارس الثلاثية الدوام.