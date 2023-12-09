مركز يؤشر تعرض المواطن العراقي إلى "استنزاف كبير" بفعل الدولار والبنزين

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم السبت، ان المواطن العراقي يتعرض الى "استنزاف كبير" بموارده المالية اليومية في ظل ارتفاع الدولار والمستلزمات المعيشية كافة وارتفاع أسعار مادة البنزين بشكل يفوق الأسعار العالمية.

وقال الغراوي في بيان اليوم، ان اغلب المواطنين هم من أصحاب الدخل البسيط وبالتالي يضطرون إلى استخدام البنزين العادي رديء النوعية الذي ترتفع فيه مادة الرصاص والشوائب الاخرى مقارنة بانواع البانزين الاخرى. .

واضاف ان اغلب سيارات المواطنين الذين يستخدمون البنزين العادي تعرضت الى أعطال كبيرة واضطر المواطنون الى صرف مبالغ كبيرة لتصليحها .

رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان دعا الحكومة ووزارة النفط الى تخفيض اسعار البنزين "السوبر" الى 600 دينار، و البنزين المحسن الى 400 دينار، وخصوصا بعد افتتاح مصفاة كربلاء ونجاحه في تصنيع البنزين المحسن وإلغاء البنزين العادي، مطالبا وزارة التجارة بأن يكون استيراد السيارات فقط لنوعية السيارات الكهربائية ومن مناشئ عالمية.