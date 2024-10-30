مركز يهاجم المندلاوي: محاولات نقل الدائرة الإعلامية خارج البرلمان تقييد للعمل الصحفي

شفق نيوز/ رفض مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الأربعاء، محاولات نقل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج المجلس لأسباب "مجهولة وغير معروفة".

وأشار المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "أنباء تتحدث عن محاولة استثمار المكان من قبل إحدى القوى السياسية".

وقال المركز إن "هذا الإجراء هو محاولة لعزل الصحفيين عن نواب الشعب، ويندرج ضمن تقييد العمل الإعلامي والصحفي الذي كفله الدستور والقانون".

وأضاف أن هذا الإجراء "يتزامن أيضاً مع إجراءات مقيدة اتخذها المجلس منذ تولي محسن المندلاوي رئاسة مجلس النواب، ومن ضمنها فرض زي موحد على الصحفيين في المجلس".

وأشاد المركز برفض مجموعة من النواب لهذه الخطوة وفضحها إعلامياً، مطالباً رئاسة مجلس النواب بضرورة الكف عن هذه الممارسات وتسهيل مهمة الصحفيين من مراسلين ومصورين وفنيين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.