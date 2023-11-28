مركز يحذر مرشحي الانتخابات المحلية بالعراق من عصابات و يؤشر جملة خروقات

شفق نيوز/ حذر المركز العراقي لمحاربة الشائعات، اليوم الثلاثاء، المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات من عصابات "تزييف "البطاقات الانتخابية، مؤكدا على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

وذكر المركز، في بيان صحفي اليوم، أن "الانتخابات بشكل عام تحتد فيها المنافسة بشدة، فيبدأ استخدام الوسائل المشروعة وغير المشروعة بهدف النجاح فيها".

ولفت الى انه "ليس هناك اي مشكلة في استخدام الوسائل المشروعة التي يستخدمها المرشح او المتنافس بطريقة شريفة، بينما هناك الكثير من التحفظات الاخلاقية على الطرق غير المشروعة اضافة الى ان الكثير من المتنافسين يقوم بالنزول لادنى مستويات المنافسة الحقيقية ومنها محاولة بعض شراء البطاقات الانتخابية لضمان فوزهم الأمر الذي فسح المجال امام عصابات النصب والاحتيال للقيام بتزييف بطاقات غير حقيقية ليتم بيعها للمرشحين والنصب عليهم ، فضلا عن استخدام لغة سيئة من قبل بعض المرشحين من اجل وقف الأطراف المنافسة لهم".

ودعا المركز الى "ضرورة ان يرتقي الجميع بوعي الناخب، ولابد له من الابتعاد عن الاستماع لكل انواع الشائعات التي تطلق من اجل التنافس وينظر لسجل المرشح وما قام به في خدمته وبرنامج عمله أولاً، ولا يتأثر بالأقوال التي هي تعبير غير شريف عن المتنافسين".

ودعا المركز ايضا المواطنين عموما والمرشحين على وجه الخصوص الى الابلاغ عن حالات النصب والاحتيال او بيع بطاقات الناخبين، للجهات الامنية المختصة.