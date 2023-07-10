مركز يطالب الحكومة العراقية بتعديل قانون المخدرات وجعل التعاطي "حالة صحية"

شفق نيوز/ طالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الإثنين، الحكومة العراقية بتعديل قانون المخدرات وجعل التعاطي "حالة صحية" وليست جريمة.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اغلب المتعاطين في العراق يتعاطون بالدرجة الاساس مادة الكرستال تليها مادة الگباتكون (صفر واحد)"، موضحاً ان "المخدرات في العراق هي جريمة دولية ممنهجة تقف خلفها عصابات الجريمة المنظمة وتدر عليها المليارات وتهدف إلى ضرب المجتمع وزيادة في تفككه وتستهدف الشباب بشكل أساس وخصوصا الأحداث من الفتيات والذكور".

وطالب الغراوي، الحكومة بتعديل قانون المخدرات واعتبار أن التعاطي حالة صحية تحتاج الرعاية وليست جريمة تستحق العقوبة والحاجة الماسة بإدخال كافة المتعاطين في مصحات تأهيلية ذات مواصفات خاصة كما طالب جميع الجهات العاملة على مكافحة المخدرات بـ"تعزيز الوقاية من الأضرار الواسعة النطاق التي يسببها تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات والحد منها".

ولفت الى ان "( 500000) الف وفاة سنويا في العالم مرتبطة بتعاطي المخدرات وأن 70% من الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات مرتبطة بتناول مادة الأفيون".

واضاف الغراوي انه "وفق لتقارير منظمة الصحة العالمية انه لايخضع للعلاج سوى شخص واحد من بين (5) أشخاص يتعاطون المخدرات".