مركز يدعو للتحقيق بمجريات "مهرجان العراق" ويأسف للاساءة إلى النشيد الوطني

شفق نيوز/ أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الأربعاء، عن أسفه لحجم "الاسفاف والابتذال" الذي رافق ما يسمى بـ"مهرجان العراق الدولي"، وما تضمنه من اساءة بالغة إلى النشيد الوطني العراقي وكلماته خلال الفعاليات.

ودعا المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى اجراء تحقيق بمجريات هذا المهرجان والمسؤول عن توجيه الدعوات ووفق اي أسس تمت، كونها قضية تمس اسم العراق ويومه الوطني.

وأكد على، ضرورة التحقيق بالمعلومات والأنباء كافة التي تحدثت عن إنفاق مبالغ مالية كبيرة على هذا الحدث الذي اثار استهجان الاوسط الشعبية والفنانين والمثقفين والإعلاميين.