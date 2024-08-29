مركز يحذر: الخط العربي اليدوي في العراق مهدد بالخطر

شفق نيوز/ حذر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الخميس، من خطر تلاشي حرفة الخط العربي اليدوي بالعراق لتراجع الإقبال عليها في ظل انتشار الخطوط الالكترونية والذكاء الاصطناعي.

ويحتفل العراق بالذكرى الثالثة لإدراج الخط العربي في البلاد بقائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو .

وقال الغراوي في بيان اليوم بهذه المناسبة، إن اعتماد اليونسكو الخط العربي ( المهارات والمعارف والممارسات ) في قائمة التراث الثقافي غير المادي سيسهم في تأمين إبراز الخط العربي كتراث ثقافي غير مادي وزيادة الوعي بأهميته، ويعبر عن الهوية الثقافية للعراق وينهض دليلاً على الإبداع البشري.

وأضاف أن الخط العربي اليدوي في العراق مهدد بالخطر في ظل انتشار الخطوط الالكترونية في الحواسيب وبرامج الذكاء الاصطناعي وقلة الإقبال عليه .

الغراوي اكد ان العراق أصل الخط العربي ، وأن الخطاطين العراقيين يحتلون الصدارة عالمياً، مرفدا بالقول ان عدد الخطاطين المسجلين في جمعية الخطاطين العراقيين بلغ 4000 عضو.

وطالب رئيس المركز، الحكومة بالحفاظ على الخط العربي كجزء من الهوية الثقافية للعراق ، واعتماد يوم وطني للاحتفاء بالخط العربي ، وإنشاء ملتقى سنوي للخط العربي ، وإنشاء المتحف العراقي للخط العربي.