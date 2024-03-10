مركز: رمضان هذا العام سيكون "الأصعب" على ذوي الدخل المحدود بالعراق

شفق نيوز/ توقع رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الأحد، ان يكون شهر رمضان لهذا العام "اصعب" الاشهر على ذوي الدخل المحدود بسبب استمرار ارتفاع المواد الغذائية فيه .

وقال الغراوي في بيان اليوم، إن ارتفاعا ملحوظا لحق في لحوم الأغنام والسمك والدجاج والرز والسكر والدهن والشاي وحليب الاطفال.

وبين ان اغلب التجار رفعوا هذه الأسعار قبل شهر رمضان دون الالتفات الى الاوضاع الانسانية للفقراء وذوي الدخل المحدود .

وطالب الغراوي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإطلاق مبادرة (رمضان كريم) لذوي الدخل المحدود والفقراء وتقديم سلة غذائية متكاملة طيلة فترة شهر رمضان، ومطالبة القوات الامنية بمراقبة الاسعار في السوق المحلية وتقديم كل شخص يقوم برفعها الى القضاء .