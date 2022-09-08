سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مركز مختص: البنية التحتية العراقية للإنترنت تتعرض للتهديد بسبب عمليات إرهابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-08T14:41:14+0000
مركز مختص: البنية التحتية العراقية للإنترنت تتعرض للتهديد بسبب عمليات إرهابية

شفق نيوز/ حذر مركز مراقبة الإنترنت، يوم الخميس، من تعرض البنية التحتية للإنترنت إلى التهديد بسبب عمليات استهداف إرهابية من قبل جماعات تسعى إلى الإضرار بهذا القطاع وكذلك الاتصالات في العراق.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطاع الإنترنت في العراق يعاني من مشاكل عديدة، ولا يمكن تركيب مشكلة أمنية أخرى تهدد أي خطوة لتحسين خدماته، وما شوهد مؤخراً من عمليات استهداف ضد كابينات تابعة لوزارة الاتصالات وكذلك لشركة اسمها ايرثلنك يشكل خطراً كبيراً على هذه الخدمة".

وأضاف أن "العراقي عانى كثيراً من تدهور وتردي البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وعندما دخل الاستثمار عليها لتطويرها بدأنا نؤشر استهدافاً لها، وهذا يؤكد أن هناك دفعاً باتجاه ضرب البنية التحتية لأسباب وغايات غير معروفة".

وختم بالقول "ندعو الحكومة العراقية وقواتها الأمنية إلى حماية قطاع الإنترنت في البلاد لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والأمن في البلد، ندعو أيضاً شركات الإنترنت إلى تطوير خدماتها وتحسينها بما يستحقه المواطن العراقي".

related

لاجئون سوريون بالعراق.. حياة تزداد صعوبة بعد 10 سنوات

Date: 2021-03-15 20:44:18
لاجئون سوريون بالعراق.. حياة تزداد صعوبة بعد 10 سنوات

لليوم الثاني على التوالي .. مدن عراقية تشهد مسيرات طلابية واضرابات داعمة للإحتجاجات

Date: 2019-10-28 07:41:23
لليوم الثاني على التوالي .. مدن عراقية تشهد مسيرات طلابية واضرابات داعمة للإحتجاجات

الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الفطر

Date: 2022-04-27 08:01:35
الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الفطر

كورونا العراق .. قرابة 7000 إصابة جديدة و66 حالة وفاة خلال يوم واحد

Date: 2021-08-31 13:04:49
كورونا العراق .. قرابة 7000 إصابة جديدة و66 حالة وفاة خلال يوم واحد

ارتفاع إصابات كورونا مع تسلل "أوميكرون" إلى العراق

Date: 2022-01-06 13:07:34
ارتفاع إصابات كورونا مع تسلل "أوميكرون" إلى العراق

الصحة العراقية تعلن شفاء قرابة 4000 مصاب بكورونا

Date: 2020-07-14 14:09:53
الصحة العراقية تعلن شفاء قرابة 4000 مصاب بكورونا

العراق يسجل حالتي وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2022-05-23 13:05:01
العراق يسجل حالتي وفاة وأكثر من 100 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا

Date: 2020-12-11 15:24:51
العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا