مركز مختص: البنية التحتية العراقية للإنترنت تتعرض للتهديد بسبب عمليات إرهابية

شفق نيوز/ حذر مركز مراقبة الإنترنت، يوم الخميس، من تعرض البنية التحتية للإنترنت إلى التهديد بسبب عمليات استهداف إرهابية من قبل جماعات تسعى إلى الإضرار بهذا القطاع وكذلك الاتصالات في العراق.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطاع الإنترنت في العراق يعاني من مشاكل عديدة، ولا يمكن تركيب مشكلة أمنية أخرى تهدد أي خطوة لتحسين خدماته، وما شوهد مؤخراً من عمليات استهداف ضد كابينات تابعة لوزارة الاتصالات وكذلك لشركة اسمها ايرثلنك يشكل خطراً كبيراً على هذه الخدمة".

وأضاف أن "العراقي عانى كثيراً من تدهور وتردي البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وعندما دخل الاستثمار عليها لتطويرها بدأنا نؤشر استهدافاً لها، وهذا يؤكد أن هناك دفعاً باتجاه ضرب البنية التحتية لأسباب وغايات غير معروفة".

وختم بالقول "ندعو الحكومة العراقية وقواتها الأمنية إلى حماية قطاع الإنترنت في البلاد لما له من تأثير كبير على الاقتصاد والأمن في البلد، ندعو أيضاً شركات الإنترنت إلى تطوير خدماتها وتحسينها بما يستحقه المواطن العراقي".