مركز متخصص يحذر من عقوبات تطال ناشريّ صور "مفبركة" لعميد الكلية "المتحرش"

شفق نيوز/ حذر مركز الإعلام الرقمي "DMC"، يوم الجمعة، من عقوبات قانونية تطال ناشريّ صور "مفبركة" تتعلق بقضية عميد الكلية "المتحرش" في جامعة البصرة، مشيراً إلى أن هذه الصور تسيء لسمعة الطالبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين المولى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات تُنشر يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، تدعي أنها مرتبطة بحادثة عميد الكلية في جامعة البصرة".

وبين أن "هذه الأفعال تعد من قُبيل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي؛ ولها تأثير سلبي على حياة الطالبات"، موضحاً أن "هذه التصرفات تعد من الأفعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين".

ودعا المركز "كُلّ شخص تضرر جراء هذه الأفعال إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة في سبيل تحريك الدعاوى الجزائية بحق هؤلاء الأشخاص أو الصفحات التي قامت بهذا الفعل المنكر".

ولفت المولى إلى أن "مركز الإعلام الرقمي يجدد دعوته لجميع المستخدمين إلى عدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في سبيل الحصول على التفاعلات على حساب الفتيات وسمعتهن".

وقبل أكثر من أسبوع، انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وهو يمارس فعلاً جنسياً مع إحدى الطالبات.

وقرر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، يوم الأربعاء 21 آذار/ مارس الجاري، سحب يد عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو وصور "فاضحة" تظهره في أوضاع "مخلة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، بحسب مصادر.

في حين أفاد مصدر أمني، يوم الخميس 22 آذار/ مارس الجاري، باعتقال عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت الشاوي بعد منتصف ليلة الأربعاء، من منزله في البصرة، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز.