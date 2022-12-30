مركز للحريات الصحفية ينتقد "الصمت المريب" لهيئة الاتصالات إزاء استفحال الإساءة لقيم المجتمع

شفق نيوز/ انتقد مركز للحريات الصحفية يوم الجمعة، ما اسماه بـ"الصمت المريب" للجهات الرسمية حيال ما يقدم في بعض البرامج التلفزيونية من "إساءات" للذوق العام.

ووجه مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نداءً الى جميع المعنيين من أجل وقفة جادة وموقف مسؤول إزاء استفحال ظاهرة الإسفاف والاستخفاف والانتهاك الصارخ للذوق العام من قبل بعض المحسوبين على الإعلاميين ومقدمي البرامج".

واضاف البيان؛ إن "مواقف الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الإعلام والاتصالات باتت على المحك فيما اذا طال الصمت المريب حيال المسيئين لرسالة الإعلام الهادف، خصوصا أن البعض منهم بات يتحدى الرأي العام من خلال استضافة شخصيات تنسف قيم المجتمع بدون وجل".

وعبر المركز عن استغرابه "الشديد من الصمت غير المبرر إزاء هذه الظاهرة الخادشة للحياء"، متساءلاً "عن دور الجهات المسؤولة التي تثار حساسيتها لأدنى رأي وموقف بينما يغضون الطرف ويصمون الأسماع عن حوارات ومشاهد باتت تنتهك حرمة الإنسان والمجتمع".