مركز فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلن مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن عيد الفطر سيحل يوم الأربعاء 10 نيسان/ أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

كما أوضح في بيان مطول مساء أمس الخميس، أن الدول التي بدأت شهر رمضان الإثنين 11 آذار/ مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 نيسان/ أبريل لكن رؤيته في "ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان/ إبريل عيد الفطر.

إلى ذلك، أرفق المركز خارطة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 09 نيسان/ إبريل من جميع مناطق العالم.

وكان الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كِبار العلماء المستشار بالديوان الملكي السعودي؛ أعلن الأسبوع الماضي أن الأربعاء 10 نيسان/ أبريل هو غرة شوال. وقال: يدخل شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 /3 /2024م وينتهي بيوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان الذي يوافق 9 /4 /2024م وعدد أيامه ثلاثون يوماً.

كما أضاف قائلا: "يدخل شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 10 /4 /2024م وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر وعدد أيامه تسعة وعشرون يوماً.

في حين أوضحت دار الإفتاء المصرية أنها ستتحقق من استطلاع هلال شهر شوال 1445، يوم الاثنين 29 رمضان، الموافق الاثنين 8 نيسان 2024، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فستكون أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024، أما إذا لم تثبت الرؤية فسيتم شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي سيكون أول أيام العيد الأربعاء 10 نيسان.