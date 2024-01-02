مركز عن الاكتظاظ في السجون العراقية: طاقتها 30 ألف سجين والمحكمون تجاوزوا 100 ألف

شفق نيوز/ دعا رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء مدينة إصلاحية لمعالجة ملف اكتظاظ السجناء والموقوفين، فيما بيّن أن عدد المسجونين يصل الى 100 الف سجين وهو ما يشكل نسبة 300% من الطاقة الاستيعابية بعض السجون وأماكن الاحتجاز.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اغلب السجون ومراكز الاحتجاز تعاني من مشكلة الاكتظاظ حيث بلغت النسبة في بعض منها إلى 300 ٪؜"، مبينا أن "عدد السجناء والموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز كافة يصل إلى 100 الف سجين وموقوف وهذا رقم يفوق بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز".

واضاف ان "اغلب البنى التحتية لهذه السجون قديمة جدا ومصممة لاستقبال 30 الف سجين وموقوف في حين أن عدد السجناء والموقوفين الآن يفوق الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ومراكز الاحتجاز".

وتابع الغراوي أن "الاكتظاظ ادى الى انتشار امراض صدرية والجرب واضطرار الادارة السجنية الى إيداع السجناء والموقوفين من اصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطرة واهم مثال لذلك إيداع المتعاطين مع تجار المخدرات"، داعيا الى "انشاء مدينة إصلاحية كحل أمثل لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون".