مركز صحفي: حماية وزير التربية اعتدوا على صحفيين في كركوك ومنعوهم من أداء واجبهم

شفق نيوز/ كشف مركز متخصص بالحريات الصحفية، اليوم السبت، عن تعرض صحفيين لاعتداء من قبل حماية وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري خلال زيارته المحافظة، مطالباً المسؤولين بضرورة ردع هذه الممارسات وعدم تكرارها.

وقال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة من مراسلي القنوات الفضائية كانت قد حضروا إلى مكان زيارة وزير التربية في مقر تربية كركوك، في حي تسعين، ولكنهم استغربوا قيام حماية الوزير بدفعهم بعد اجراء اللقاء ومنعهم من الدخول الى مبنى مديرية تربية كركوك".

ونقل البيان عن أحد الصحفيين الذي تعرض لاعتداء قوله إنه "كنا أنا وزميل، وتفاجأنا بعد الانتهاء من إجراء لقاء مع وزير التربية ومحافظ كركوك بدفع على الاكتاف وبشكل غير اخلاقي من قبل احد عناصر حماية الوزير"، مبيناً أن "بعض الزملاء تدخلوا وعندما عرفوا السبب ابدوا استيائهم الشديد من الموضوع".

وأضاف الصحفي أنه "توجهنا إلى مديرية التربية لإكمال التصوير للاجتماع لكننا تفاجئنا بأن الأسلوب المتعجرف لم ينته، حيث لم يسمحوا لنا بالدخول إلى الاجتماع حتى قام أحد الحمايات بتهديد موظف امامي".

وأوضح المركز انه "في الوقت الذي يستنكر هذه الممارسات المتكررة من عناصر حمايات المسؤولين الحكوميين، فانه يطالب بضرورة ردع هذه الممارسات من قبل المسؤولين وعدم تكرارها كون الكوادر الصحفية تؤدي واجبها المهني وان مثل هذه الأعمال ضمن انتهاك حق العمل الصحفي".