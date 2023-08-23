مركز رقمي: اعلانات بيع وتسريب الأسئلة منتشرة على منصة انستغرام

شفق نيوز/ رصد مركز الإعلام الرقمي DMC، وجود منشورات ممولة تتحدث عن أسئلة الامتحانات المسربة على منصة انستغرام التي تملكها شركة "ميتا".

وذكر المركز في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق المركز رصد وجود عدة اعلانات ممولة على منصة انستغرام تتحدث عن امتلاكه الاسئلة الامتحانية لمراحل الثالث متوسط والسادس الاعدادي والابتدائي والمهني .

واضاف المركز ان بعض هذه المنشورات الممولة تتحدث، بشكل فاضح، عن وجود اشخاص يقومون بتعديل درجات الامتحانات من اجل اقناع الطالب، وعلى هذا النحو المضلل، بما يعرضونه في هذه المنشورات.

واكد المركز ان جميع هذه الاعلانات تحيل الى منصة تيلجرام، والتي فيها هذه القنوات التي تطلب مبالغ معينة بحجة انها تملك الاسئلة.

وحذر المركز المستخدمين من الطلبة من التعامل مع هذه الاعلانات او مراسلة القنوات والصفحات المرتبطة بها سواء على منصة انستغرام او تيلجرام لكونها تتضمن خداعا واحتيالا واضحين.

وجدد مركز الإعلام الرقمي DMC دعوته لفريق ميتا المسؤول عن الاعلانات، بمراجعة مضمونها وفحص محتواها قبل الموافقة عليها، اذ لم يعد ممكنا القبول والسكوت على مثل هكذا اعلانات غير قانونية وتخدم المستخدمين بشكل فج.