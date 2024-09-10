مركز حقوق عراقي يشيد بقرار قضائي: يقطع الطريق أمام تكميم الأفواه

شفق نيوز/ أشاد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الثلاثاء، بقرار قضائي يجرد وزارة الاتصالات من صلاحية حجب المواقع والوكالات الإعلامية.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يثمن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قرار هيئة الإشراف القضائي بعدم صلاحية وزارة الاتصالات في حجب المواقع والوكالات الإعلامية كونه من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات، وأن قرارها قابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره".

وأضاف "في الوقت الذي يشيد المركز بهذه الخطوة المهمة من قبل القضاء العراقي الموقر، فإننا نعدها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام بعض الجهات الحكومية التي تسعى جاهدة لتطويع واستغلال النصوص القانونية في تكميم الأفواه واستهداف الرأي الآخر".

وتابع المركز "وبهذه المناسبة، ندعو جميع المؤسسات والمواقع والوكالات الإعلامية المتضررة إلى سلوك الطرق القانونية ضد بعض قرارات وزارة الاتصالات الأخيرة التي اتسمت بالتعسفية".