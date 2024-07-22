مركز حقوقي: العراق في المرتبة الأولى عربياً بمكافحة المخدرات

شفق نيوز/ كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، يوم الاثنين، أن العراق احتل المرتبة الأولى عربياً في مجال مكافحة المخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، ألقت القبض على 42 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال ثلاث سنوات".

وبين أن "العام 2022 شهد القبض على 17 ألف تاجر وحائز مخدرات بينهم 123 أجنبياً، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف طن من المخدرات بأنواعها كافة (18) مليون حبة".

وأضاف "كما العام 2023 شهد القبض على 9 آلاف تاجر وحائز مخدرات وضبط 12 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية"، مشيراً إلى أن "العام الحالي شهد القبض 16 ألف تاجر وحائز مخدرات وضبط 12 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية".

وتابع الغراوي "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت 17%، وأعلى نسب لأعمار المتعاطين تراوحت بين 15-30 سنة، وأكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكرستال حيث بلغت 37.3%، والكبتاغون بنسبة 34.35%، والأنواع الأخرى بنسبة 28.35%".

ولفت إلى أن "العام 2022 شهد إتلاف خمسة آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، و54 مليون حبة مخدرة، و31 ألف أمبولة، وتسعة آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وأردف "العام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين و118 كيلو 386 غراماً، بالإضافة إلى أربعة ملايين و934 ألفاً و132 قرصاً مخدراً".

وأوضح الغراوي أن"العام الحالي شهد إتلاف 42 كيلو و322 غراماً و380 مليغراماً، و772 قرص من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".

ودعا الغراوي الحكومة، بمناسبة انعقاد أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، إلى إطلاق السياسية الإقليمية لمكافحة المخدرات تشارك فيها الدول العربية والإقليمية كافة، لتعزيز التعاون في مكافحة المخدرات وإصدار اتفاقية إقليمية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وإطلاق حملة وطنية للوقاية، وتعزيز التعاون الدولي، وتعديل قانون المخدرات بما يضمن تشديد الأحكام ضد تجار المخدرات، وإنشاء مصحات لتأهيل المدمنين.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح يوم الإثنين، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة وزراء الداخلية من الدول العربية والإقليمية.