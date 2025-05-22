مركز حقوقي: 8 ملايين ناخب عراقي لم يسجلوا بايومترياً حتى الآن

شفق نيوز/ أشاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بتمديد فترة تحديث سجل الناخبين لغاية 15 حزيران المقبل.

وقال نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات رقم 4 لسنة 2023 نص على مشاركة الناخبين من حاملي البطاقة الانتخابية البايومترية حصراً، ما يعني حرمان غير المسجلين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني".

وأضاف الرديني أن "عدد الناخبين الكلي بلغ 29 مليوناً بعد إضافة مواليد 2005 و 2006، في حين أن عدد المسجلين بايومترياً حتى الآن لا يتجاوز 21 مليون ناخب، ما يعني أن أكثر من 8 ملايين لم يسجلوا بعد".

وأشار إلى أن "الموعد السابق لتحديث البيانات كان محدداً في 23 أيار، قبل أن تصدر المفوضية قراراً بالتمديد حتى 15 حزيران، ما يمنح فرصة إضافية للناخبين لاستكمال تسجيلهم وعدم التفريط بحقهم في التصويت".

ودعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة والمفوضية، إلى "تنفيذ حملات إعلامية مكثفة لحث الناخبين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة".