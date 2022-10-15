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مركز حقوقي يؤشر أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في العراق ويحذّر من تفاقمها

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-15T07:05:55+0000
مركز حقوقي يؤشر أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في العراق ويحذّر من تفاقمها

شفق نيوز/ حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني، يوم السبت، من خطورة الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلد والذي بدوره أثرَّ بشكل كبير ومباشر بتهديم الأُسر العراقية من خلال ازدياد نسب الطلاق بشكل غير مسبوق.

وقال الديني في بيان اليوم، ان عدد حالات الطلاق وصلت قرابة 6000 آلاف حالة لشهر ايلول فقط وبمعدل تسع حالات طلاق في كل ساعة وبواقع خمسة آلاف وتسعمائة وستة وعشرين حالة طلاق شهريا لسنة ٢٠٢٢ وحسب الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى.

وبين ان العامل الاقتصادي يشكل مانسبته قرابة 50 بالمئة من حالات الطلاق واخرى بسبب زواج القاصرات والتعامل السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى ايجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة .

ونشر مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس الماضي إحصائية الزواج والطلاق لشهر ايلول لسنة 2022 لمحافظات العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

ووفقا للإحصائية فإن ثلاث محافظات تصدرت أعلى معدل للزواج وهي كل من العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، ومحافظة الأنبار.

وتشير الإحصائية أيضا إلى أن ثلاث محافظات ايضا تصدرت حالات الطلاق خلال الشهر الماضي وهي: بغداد بجانبيها ومحافظة البصرة.

وبحسب الإحصائية فإنها سجلت 15،271 عقد زواج، مع تصديق عقود الزواج الواقعة 2،774، بينما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجية 3،901، والتفريق بحكم قضائي 1،668.

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