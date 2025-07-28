مركز حقوقي يطالب بتحقيق عاجل في مصرع صحفي عراقي

شفق نيوز– بغداد

أفاد مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية في العراق، يوم الاثنين، بالعثور على جثة المصور الصحفي وسام الغانمي بعد يومين من اختفائه في محافظة الديوانية.

وأشارت الأنباء الأولية إلى أن أسباب الاختفاء والوفاة لا تزال مجهولة، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الصحفية المحلية، وفق بيان للمرصد ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأعرب المركز في بيانه، عن تعازيه لذوي الفقيد، مطالباً الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، مع الإعلان عن النتائج للرأي العام.

وأكد المركز أن عمليات استهداف الصحفيين تتخذ أشكالاً متعددة، داعياً إلى حماية حرية الصحافة وتأمين سلامة العاملين في المجال الإعلامي.