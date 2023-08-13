مركز حقوقي يصف قرار حجب التلغرام والعدول عنه بالتخبط الحكومي: عليها ان تكون أكثر جدية

شفق نيوز/ عد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية يوم الأحد، تراجع الحكومة العراقية عن قرار حجب تطبيق التلغرام ورفع الحظر عنه بعد اقل من اسبوع على حظره، تخبطا حكوميا في إدارة الملف الرقمي، فيما أشاد بخطوة الحكومة.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "حجب التلغرام وإعادة العمل به أظهر تزايد الحاجة إلى اعتماد آليات حديثة ومتطورة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد بنية تحتية رصينة للأمن السيبراني للبلد وحماية البيانات الرسمية وخصوصيات المواطنين".

وأعرب المركز على أمله بأن "تكون قرارات الحكومة أكثر نضجا في التعامل مع هذه المسألة وأن تتخذ خطوات أكثر جدية وفق الاجراءات القانونية بحق المنصات التي تبث خطاب الكراهية والتحريض والتي بات واضحا من يدعمها ويقف خلفها".