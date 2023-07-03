مركز حقوقي يشخّص 3 تحديات تواجه انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

شفق نيوز/ حدد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، يوم الاثنين، ثلاثة تحديات ستواجه انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "انتخابات مجالس المحافظات ستكون المحك الرئيس للمواطن في اعادة الثقة بالعملية السياسية، وستواجه ثلاثة تحديات أهمها نسبة المشاركة، والأمن الانتخابي، ونزاهة الانتخابات".

وأضاف "الانتخابات البرلمانية السابقة شابها العديد من الملاحظات مما أدى إلى عزوف كم هائل من المواطنين عن المشاركة فيها ولهذا على القوى السياسية تقديم برامج خدمية حقيقية وليست وعوداً انتخابية، كما يستدعي اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة قادرة على تقديم الخدمة للمواطن".

ودعا الغراوي الحكومة الى "تقديم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات وتعزيز الدور الرقابي والوطني للمنظمات الأممية والدولية والوطنية لمراقبة الانتخابات وتعزيز الأمن الانتخابي ومراقبة الفساد الانتخابي والحفاظ على نزاهة الانتخابات".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن في 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ويوم أمس الأول السبت، قال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من الأمور التي سيتم اتخاذها للحد من عملية التلاعب بنتائج الانتخابات منها نصب كاميرات في جميع المحطات الانتخابية البالغ عددا 47 ألف محطة".