مركز حقوقي يستنكر منع الصحفيين من تغطية تدشين مشروع الربط السككي مع إيران

شفق نيوز/ استنكر مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية في العراق، يوم السبت، منع الصحفيين من تغطية فعاليات افتتاح مشروع الربط السككي بين العراق وإيران، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نقلاً عن صحفيين، أن "حماية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منعوا الصحفيين من المشاركة في تغطية فعاليات افتتاح مشروع الربط السككي بين العراق وإيران في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، صباح اليوم، ومنعوهم من الدخول إلى القاعة المخصصة للاحتفالية".

وأكد الصحفيون، بحسب البيان، أن "أحد أفراد حماية رئيس الوزراء أجبر بالقوة مصوراً صحفياً على مسح صور التقطها بكاميرته لرئيس الوزراء في ممارسات تثير الاستغراب والدهشة".

واستنكر المركز هذه الممارسات التي تضيّق على الصحفيين وتقيد عملهم في تغطية الفعاليات الرسمية والتي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأبدى مركز "النخيل"، استغرابه من "تكرار هذه الممارسات من قبل حماية رئيس الوزراء، وعدم السماح للصحفيين بتغطية الفعاليات والنشاطات التي يحضرها واقتصار ذلك على قنوات محددة".