مركز حقوقي يستنكر اعتداء الوقف السني على كادر قناة فضائية

شفق نيوز / استنكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الأحد، اعتداء حماية وأقرباء رئيس ديوان الوقف السني "وكالة" مشعان الخزرجي، على كادر قناة الفلوجة الفضائية أثناء تغطيتهم لمؤتمر صحفي.

وعلم المركز، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حماية وأقارب رئيس ديوان الوقف السني "وكالة" قاموا، أثناء مؤتمر صحفي لرئيس الديوان، بالاعتداء على كادر قناة الفلوجة الفضائية بالشتم والضرب قبل أن يقوموا بمصادرة المعدات في محاولة لاخفاء الخطأ الذي وقع فيه رئيس الديوان أثناء قراءة آية من القران الكريم خلال المؤتمر".

وطالب مركز النخيل، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق رئيس الديوان وحمايته وأقاربه الذين تجاوزوا على الصحفيين وتقديم اعتذار رسمي عما صدر منهم".

وأشار إلى أن "تكرار الاعتداءات والتجاوزات على الصحفيين العراقيين من مراسلين ومصورين، يؤشر وجود استهانة من قبل بعض المسؤولين بواجبات الصحافة التي ينظرون إليها كخصم"، مشدداً على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية دورها في حماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة التي كفلها الدستور والقانون.

وكان مصدر صحفي، أخبر مركز النخيل، أن مجموعة من الصحفيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان الوقف السني تنديداً بهذا الاعتداء والتجاوز.