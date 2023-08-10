مركز حقوقي يرصد تصاعداً في الاعتداءات على الصحفيين بكربلاء

شفق نيوز/ رصد مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية في العراق، يوم الخميس، تصاعداً في حالات الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين وتلقيهم تهديدات بالسلاح، أثناء ممارسة مهامهم.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حالات الاعتداء على الصحفيين في محافظة كربلاء تتكرر من خلال تهديدهم بالسلاح، وبات من الضروري توفير حلول جذرية للمشكلة حماية لحرية الصحافة المكفولة دستورياً.

وأشار إلى أن محافظة تشهد "تصاعداً في حالات الاعتداء على إعلاميين وصحفيين"، ومن خلال ما رصده المركز من تكرار الاعتداء على الصحفي حيدر هادي الذي تعرض لثاني اعتداء بالسلاح خلال شهر واحد.

وقال هادي للمركز، بحسب البيان، إنه وخلال تغطيته لعمليات تجريف البساتين في منطقة الزبيلية جنوبي محافظة كربلاء تفاجأ بمسلحين هددوه بالقتل في حال عدم ترك المنطقة.

وناشد هادي القضاء العراقي ومحافظ كربلاء بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين، وإنزال اقصى العقوبات بحق من ينتهكون حق الصحافة الحرة في ممارسة عملها.

ويجدد مركز "النخيل" تأكيده على ضرورة تعاون جميع السلطات من أجل توفير حماية كاملة للصحفيين لدورهم في كشف الحقائق للجمهور وتعزيز المراقبة الشعبية في البلاد.

وكان مركز "النخيل" قد وثق عملية اعتداء على الصحفي حيدر هادي، يوم الثلاثاء 7 تموز/ يوليو 2023 أثناء تغطيته لتظاهرة شعبية للمطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية في محافظة كربلاء.