مركز حقوقي يرصد انتهاكات في دوائر الدولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الأحد، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون الى مئات الانتهاكات يوميا لدى مراجعتهم دوائر الدولة .

وأضاف في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، ان نسبة عدد الاشخاص ذوي الاعاقة تمثل 12%، من المجموع الكلي لسكان العراق وبذلك يقدر العدد بأكثر من 3580 ثلاثة ملايين وخمسمائة وثمانون الف شخص من ذوي الإعاقة وهذا الرقم يتقارب مع بيانات منظمة الصحة العالمية، مبينا أن عدد الذكور منهم يمثلون نسبة 57% وعدد الإناث يمثلن نسبة 43%.

وأكد الغراوي، ان نسب توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة حسب المحافظة تتفاوت إذ ترتفع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة بغداد لما يقرب من 27%.. تليها محافظة البصرة بنسبة 11.7%.. ومن ثم تأتي محافظة بابل بنسبة 9.8%، وأقل نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ظهرت في محافظتي ميسان والمثنى .

وأظهرت نتائج المسح الوطني للإعاقة إن أعلى نسبة للإعاقة هي الإعاقة الحركية وتصل إلى 42%، يليها صعوبات التعلم بنسبة 21%، ثم تأتي الإعاقة البصرية بنسبة 15%، ومن ثم الإعاقة السمعية 9%... واقل نسبة للإعاقة هي الاعاقة العقلية عدم القدرة على العناية الذاتية وتبلغ 6% فقط من مجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأشار الغراوي إلى أن اغلب دوائر الدولة في العراق لا يوجد فيها ترتيبات تسهيلية اذا لايوجد اماكن توقف لسياراتهم او دراجاتهم كما سلالم خاصة لصعود هم ولا توجد اماكن خاصة لجلوسهم ولا توجد علامات دلالة تساعدهم في الوصول اثناء المراجعات ولا يوجد حمامات خاصة لهم ولايوجد مترجمين للغة الاشارة في اغلب دوائر الدولة كما يتعرضون لامتهان كرامتهم الانسانية .

وطالب الغراوي، رئيس مجلس الوزراء بالايعاز لكافة دوائر الدولة بتطبيق الترتيبات التيسيرية لحاجة الاشخاص ذوي الاعاقة والزام هيئات الاستثمار كافة بالاستجابة لمتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها ويتم سحب الاجازة الاستثمارية في حال عدم تنفيذها، كما طالب كافة الوزارات بتخصيص يوم لغرض معايشة الاشخاص ذوي الاعاقة اثناء مراجعتهم لدوائر الدولة والحرص على عدم امتهان كرامتهم .