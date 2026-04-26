مركز حقوقي يدعو لاعتماد "الاستمطار الصناعي" في العراق

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، من تهديد حقيقي للأمن المائي والغذائي في العراق جراء الجفاف والتصحر وتراجع معدلات الهطول المطري، داعياً إلى ضرورة اعتماد "الاستمطار الصناعي".

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تقنيات "الاستمطار الصناعي" تمثل إحدى الأدوات العلمية الحديثة التي يمكن أن تسهم بشكل فاعل في تعزيز الموارد المائية، من خلال تحفيز السحب على إنتاج الأمطار، بما يدعم زيادة الخزين المائي في السدود والأنهار، ويُسهم في إنعاش القطاع الزراعي والحد من ظاهرة التصحر التي تتوسع سنوياً في عدة محافظات عراقية.

وأضاف، أن اعتماد برامج الاستمطار الصناعي يمكن أن يساعد في إطالة مواسم الأمطار، وجعلها أكثر انتظاماً، بما في ذلك إمكانية دعم الهطول المطري خلال فترات غير تقليدية كفصل الصيف، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة درجات الحرارة وتقليل العواصف الغبارية وتحسين الواقع البيئي والصحي للمواطنين.

وأشار المركز، إلى أن العديد من الدول التي تعاني ظروفاً مناخية مشابهة نجحت في توظيف هذه التقنية ضمن استراتيجياتها الوطنية للمياه، مما يستدعي من العراق دراسة هذه التجارب وتكييفها بما يتلاءم مع بيئته الجغرافية والمناخية.

وطالب المركز، الحكومة العراقية بالإسراع في التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة للبدء بهذا المشروع الحيوي للعراق.

ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يضمن تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، والحد من آثار التغير المناخي، وبما ينسجم مع التزامات العراق البيئية والتنموية.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه، طورهان المفتي لوكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، أن الموسم المطري الأخير كان "جيداً جداً" وأسهم في رفع مناسيب المياه في أغلب السدود العراقية والمسطحات المائية، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا التحسن لا يلغي الحاجة الملحة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي المائي في البلاد.