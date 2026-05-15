مركز حقوقي يحصي انتهاكات حكومة السوداني بحق الصحفيين ويبدي قلقاً من "سند"

كشف مركز "النخيل للحقوق" والحريات الصحفية، يوم الجمعة، إن حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني سجلت ما يقارب 1000 انتهاك بحق الصحفيين وحرية الصحافة بين أواخر عام 2022 وحتى منتصف أيار/ مايو 2026، واصفاً تلك المرحلة بأنها من أكثر الفترات ضغطاً على الإعلام في العراق.

وأضاف المركز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق شهد تراجعاً في مؤشر حرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة، حيث تراوحت النقاط بين 25 و30 نقطة، مقارنة بفترة ما قبل 2022 التي كانت تتراوح بين 45 و75 نقطة، بحسب ما أورده في تقييمه.

وأعرب المركز، مع تسلم الحكومة الجديدة مهامها، عن أمله بأن تعمل على معالجة ما وصفه بـ"جراح الحريات"، داعياً إلى إسقاط الدعاوى القضائية بحق الصحفيين في المؤسسات الحكومية، وفتح ملفات الانتهاكات والفساد وهدر المال العام خلال الدورة الحكومية السابقة.

كما أبدى قلقه من منح وزارة الاتصالات لشخصية قال إنها "ارتبطت سابقاً بملاحقات قانونية بحق إعلاميين وناشطين" في إشارة إلى الوزير مصطفى سند، محذراً من انعكاس ذلك على حرية التعبير، نظراً لصلاحيات الوزارة المرتبطة بالإنترنت وبيانات المستخدمين وحجب المواقع.

وأكد المركز في ختام بيانه ضرورة أن تتعامل الحكومة الجديدة مع ملف الحريات الصحفية "بنهج مختلف" يضمن حماية حرية الرأي والتعبير.