مركز حقوقي يحذر من فرض ضرائب جديدة في موازنة 2023

شفق نيوز/ حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني، يوم الأحد، من فرض ضرائب جديدة في موازنة 2023.

وقال الرديني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب مطالب بعدم تمرير الفقرات الخاصة بفرض ضرائب جديدة على الوقود المستورد بكافة انواعه لما له من آثار سلبية على حياة المواطن العراقي لأنه سيؤدي إلى زيادة كلف نقل الاشخاص والمواد وجميع المواد المصنعة محليا وبالتالي زيادة في اسعار اغلب المواد الاساسية".

وأضاف، أن "هنالك حلولاً بديلة اهمها تخفيض مبالغ الموازنة الاستثمارية التي حصلت فيها طفرة هي الأكبر عبر تاريخ الموازنات المالية للحكومة العراقية".

وتتضمن مسودة موازنة 2023 وفقاً لمصادر نيابية رسوماً بنسبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5% على منتجات المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة.

وكان المركز العراقي الاقتصادي السياسي، من تداعيات فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي النفطية ضمن موازنة العام 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.