مركز حقوقي يحذر من إغلاق 20 ‏صحيفة عراقية جراء قرار حكومي

شفق نيوز- بغداد

حذر مركز حقوقي، يوم الاثنين، من إغلاق 20 ‏صحيفة عراقية وحرمان فئات كثيرة من الحصول على المعلومة ‏ودفعها الى "المعلومات الزائفة"، بعد قرار صدر عن ‏الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحصر نشر الاعلانات ‏والمناقصات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة.‏

وذكر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار ينطوي ‏على أضرار كبيرة ستلحق بقطاع الصحافة الورقية وتضرر أكثر ‏من 20 صحيفة عراقية وعشرات العاملين، التي تعيش أساساً ‏ظروفا مالية صعبة وتعتمد بشكل أساسي على نشر الاعلانات ‏والمناقصات الحكومية.‏

ودعا المركز إلى "مراعاة استمرارية الصحف الورقية بوصفها ‏إرث عراقي، وكذلك اعتماد الكثير من الفئات ولاسيما كبار السن ‏على الصحف في الإطلاع على الأخبار والأحداث، كون الكثير ‏منهم لا يعرف التعامل مع التقنيات الحديثة بالإضافة الى ما ‏تحتويه المنصات الإلكترونية من معلومات زائفة واخبار غير ‏دقيقة يصعب على كبار السن التحقق منها".‏

ووجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في وقت سابق، ‏بالعمل بنظام المنصة الالكترونية للاعلانات والمناقصات ‏والمشتريات الحكومية وفق ضوابط عدّة، فيما قرر إلغاء جميع ‏الاستثناءات الممنوحة سابقاً.‏