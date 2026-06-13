مركز حقوقي: قطع الإنترنت خلال الامتحانات يكبّد العراق خسائر اقتصادية كبيرة وينتهك الحقوق الرقمية

شفق نيوز - بغداد

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم السبت، أن استمرار قطع خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحانات الوزارية يمثل انتهاكاً للحقوق الرقمية للمواطنين، ويؤدي إلى خسائر اقتصادية متزايدة تؤثر في مختلف القطاعات الحيوية التي تعتمد على الخدمات الإلكترونية والاتصالات الرقمية.

وأشار المركز في تقرير نشره اليوم، إلى أن الإحصائيات المتاحة بشأن تأثير انقطاعات الإنترنت في العراق تكشف عن خسائر اقتصادية كبيرة، إذ تقدر بعض الدراسات الدولية أن كل يوم من قطع الإنترنت يكلف الاقتصاد العراقي نحو 1.4 مليون دولار من الخسائر المباشرة، فضلاً عن خسائر إضافية في الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين بالبيئة الرقمية في البلاد.

وتشير تقديرات اقتصادية أخرى إلى أن خسائر العراق خلال مواسم الامتحانات قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنوياً نتيجة توقف الأعمال الرقمية والخدمات الإلكترونية والمالية والتجارية.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على الشركات الاستثمارية والتجارية والمصرفية والطبية وشركات النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن العاملين عبر الإنترنت وأصحاب المشاريع الناشئة، إذ تتعطل أعمالهم ومعاملاتهم اليومية خلال ساعات الحجب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاجية والنشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضح أن الانقطاعات المتكررة لخدمات الإنترنت تحدّ من حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والتواصل، وتؤثر على الأنشطة التعليمية والمهنية والاجتماعية، كما تمثل تقييداً لحرية الاتصال المكفولة بموجب الدستور العراقي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلاً عن أنها تضعف الثقة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة الامتحانات وتعزيز النزاهة التعليمية.

وأكد التقرير أن التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، والحكومة الإلكترونية، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية، يتطلب الحفاظ على استقرار شبكة الإنترنت وعدم اللجوء إلى إيقافها على نطاق واسع، لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وسمعة العراق الرقمية ومناخ الاستثمار.

وطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإيقاف سياسة قطع الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية، واعتماد بدائل تقنية حديثة ومتطورة، مثل أنظمة المراقبة الذكية والكاميرات الرقمية وتقنيات كشف الغش الإلكتروني، بما يضمن حماية نزاهة الامتحانات دون المساس بحقوق المواطنين أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

يُذكر أن وزارة الاتصالات اعتادت في السنوات الماضية على قطع خدمة الإنترنت خلال إجراء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية، بطلب من وزارة التربية لتجنب حصول حالات الغش الإلكتروني.

وكانت ساعات القطع تبدأ من الساعة السادسة صباحاً ولغاية العاشرة صباحاً، إلا أن ذلك أثار امتعاض المواطنين بسبب الأضرار المادية التي لحقت بالأعمال التجارية وتأثيرها على الحركة الاقتصادية في البلاد، مما اضطر وزارة الاتصالات إلى تقليص مدة القطع لساعتين فقط.