مركز حقوقي عن تظاهرة "الخريجين القدامى": تعرضوا للضرب والتنكيل

شفق نيوز- بغداد

أكد مركز العراق لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تعرض المتظاهرين من الخريجين القدامى في بغداد اليوم لـ"الضرب والتنكيل" من قبل القوات الأمنية، داعياً رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إلى فتح تحقيق بالحادثة.

وقال رئيس المركز علي العبادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الصور التي تم رصدها اليوم، والتي أظهرت تعرض عدد من الخريجين المحتجين لسوء المعاملة، تمثل رسالة مؤسفة تعكس عدم احترام الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور العراقي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وتابع: "إننا في مركز العراق لحقوق الإنسان، بوصفنا مؤسسة مدنية تُعنى برصد ومتابعة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ندين ونستنكر ما صدر من بعض أفراد قوات حفظ القانون من ممارسات تضمنت الضرب أو التنكيل بحق عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية".

ودعا العبادي، بحسب البيان، رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، ووكيل وزارة الداخلية، إلى "فتح تحقيق فوري وشفاف بشأن هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين".

وطالب الحكومة العراقية ومجلس النواب بـ"الاستجابة للمطالب المشروعة للخريجين القدامى، والعمل على إيجاد حلول عملية وعادلة لملفهم، وفق الأطر القانونية والسياقات الدستورية النافذة".

وخرج المئات من الخريجين القدامى، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتظاهرة في بغداد بمنطقة العلاوي عند مدخل المنطقة الخضراء، للمطالبة بتعيينهم، حيث مثلوا محافظات عدة من شمال العراق وجنوبه منها محافظات السليمانية وصلاح الدين وديالى وذي قار.