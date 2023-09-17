مركز حقوقي عراقي يصف قطع الأنترنت بـ"التخبط الحكومي"

شفق نيوز/ وصف مركز "النخيل للحقوق" والحريات الصحفية، يوم الأحد، قطع الأنترنت خلال فترة الامتحانات الوزارية للدور الثاني على حساب حقوق الآخرين المكفولة دستورياً وقانونياً، بأنه "تخبط حكومي".

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه رصد "تخبط حكومي" واضح في إدارة هذا الملف، حيث سبق لوكيل وزارة التربية فلاح القيسي أن اشتكى في تصريح صحفي من أن قطع الأنترنت تسبب بإرباك في عملية التواصل مع المراكز الامتحانية في الخارج".

وأكد القيسي أنه لا حاجة إلى قطع الأنترنت من الساعة الرابعة فجراً إلى الثامنة صباحاً كون الأسئلة مؤمنة في هذا الوقت، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية لم ترجع لوزارة التربية في تحديد ساعات قطع الأنترنت، ما يعكس ضعف التنسيق بين دوائر الدولة التي يدفع ضريبتها المواطن.

بدوره شدد مركز "النخيل" على أنه لا يحق لأي جهة التجاوز على حقوق المواطنين وأصحاب الأعمال، فهناك عشرات الآلاف ممن تتوقف أعمالهم وتتأثر أرزاقهم، وقد يصل الأمر إلى وقف بعض الإجراءات الصحية المعتمدة على الانترنت، فضلاً عن تضرر المواقع الإلكترونية الصحفية العاملة على الأنترنت.

ولفت المركز إلى أن مختصين وتقارير أفادت بأن قطع الأنترنت يتسبب بخسائر مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات في اليوم الواحد.