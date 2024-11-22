مركز حقوقي عراقي يصف إجراءات حظر التجوال بـ"الفاشلة": الصحفيون كانوا ضحيتها

شفق نيوز/ وصف مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية في العراق، يوم الجمعة، الإجراءات التي فرضتها الحكومة خلال يومي التعداد السكاني بـ"الفاشلة"، مشيراً إلى أن الصحفيين كانوا "ضحية" لهذه الإجراءات.

ونقل المركز عن عدد من الصحفيين قولهم، إن إجراءات حظر التجوال "فشلت بشكل كبير" وأنهم عانوا كثيراً في عبور السيطرات رغم صدور باجات رسمية لهم من هيئة الإعلام والاتصالات، إلا أن الكثير من السيطرات والمنتسبين لم يبدوا تعاوناً معهم.

ويؤكد مركز "النخيل" أن الاجتهادات التي تقوم بها بعض العناصر الأمنية تمثل "تضييقاً" على عمل الصحفي وحريته التي كفلها الدستور والقانون، "وما يؤسف له أن يكون الصحفي دائماً ضحية لفشل وتخبط القرارات الحكومية والتي نأمل تجاوزها في مناسبات لاحقة".

وفرضت السلطات العراقية حظراً للتجوال لمدة يومين بدأ منتصف ليل الأربعاء، قبل رفعه في الساعة 12 منتصف ليل أمس الخميس، فيما أبقت على الحظر بين المحافظات مستمراً إلى اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني في بغداد، بأن السلطات سترفع حظر التجوال المفروض بين المحافظات في منتصف الليلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حظر التنقل بين المحافظات سيتم رفعه في الساعة 12 من منتصف ليلة الجمعة السبت لتعود الحركة إلى طبيعتها".