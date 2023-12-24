مركز حقوقي عراقي يحذر من التعامل مع متعاطي المخدرات كمجرمين

شفق نيوز/ حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الأحد، من التعامل مع متعاطي المخدرات كمجرمين.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان اليوم، ان هؤلاء هم مرضى يحتاجون للعلاج في مصحات نفسية يجب توفيرها في كل محافظة، معتبرا ان عملية زجهم بالسجن مع المجرمين المحكومين بجرائم جنائية مختلفة ومنهم تجار المخدرات يجعل منهم مشاريع اجرامية مستقبلية.

وطالب الرديني الحكومة ووزارة العدل بضرورة توفير أماكن اعتقال خاصة للمحكومين بتهمة التعاطي بمعزل عن المحكومين بجرائم جنائية أخرى، والتنسيق مع وزارة الداخلية الشرطة المجتمعية ووزارة الصحة عن طريق اعادة تأهيلهم للاندماج مع المجتمع والتخلص من افة الإدمان، والعمل خلال الفترة المقبلة بتوفير مراكز تأهيلية تابعة لوزارة الصحة في كل محافظة تكون هي جهة إيداع المحكومين مستقبلا.