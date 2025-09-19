مركز حقوقي: سلام عادل تحدّى السخط الشعبي واستهان بسيادة القانون

شفق نيوز- بغداد

أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، يوم الجمعة، عن استنكاره الشديد للظهور الأخير لسلام عادل واستهانته بالإجراءات القانونية.

وذكر المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية يعرب عن استنكاره الشديد للطريقة التي ظهر بها سلام عادل خلال برنامج تلفزيوني متحدياً السخط الشعبي وغضب الرأي العام وما يمكن أن يتخذ من اجراءات القانونية بأعلى درجات الاستهانة والاستخفاف".

وأضاف أن "هذه الممارسات غير المسؤولة تساهم في إعطاء مبررات للتضييق على الحريات والإساءة لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور من جهة وفي عدم احترام سيادة القانون وهيبة الدولة لكلّ من تسول له نفسه مخالفة القانون بغطاء حزبي من جهة أخرى".

وكان مصدر أمني مخول ورفيع المستوى، قد أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجّه جهاز الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحلل السياسي "سلام عادل"، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية.

يشار الى أن المحلل سلام عادل الذي يدعي انه مستشار لرئيس مجلس الوزراء، قد ظهر مؤخرا خلال برنامج تلفزيوني ذكر فيه أن "الحرس الثوري الإيراني مع الفصائل المسلحة الشيعية أيديهم على الزناد، وجاهزون لابتلاع 11 محافظة عراقية في أي لحظة في حال وجود أي مخطط مقامر لإسقاط النظام السياسي وإحداث فوضى في البلاد".