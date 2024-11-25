مركز حقوقي: العراق بحاجة لبناء 10 آلاف مدرسة لحل أزمة الاكتظاظ

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الاثنين، أن العراق بحاجة إلى بناء 10,000 مدرسة خلال الخمس سنوات القادمة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ الطلابي في المدارس.

وأضاف الغراوي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن العديد من المدارس لا تزال تعتمد على نظام الدوام الثلاثي والرباعي بسبب نقص الأبنية المدرسية وصغر حجمها، مشيرا إلى وجود مدارس طينية وكرفانية في بعض المناطق، مع قدم العديد منها.

وشدد الغراوي على أن حق التعليم يعد من الحقوق الأساسية، وأوضح أن التعداد السكاني سيحدد الحاجة الفعلية للمدارس بناءً على الكثافة السكانية.

وأشاد الغراوي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة من خلال إنشاء 792 مدرسة وفق العقد الصيني بمواصفات عالمية، مطالبًا الحكومة بتسريع بناء 10,000 مدرسة جديدة لتحقيق النظام الأحادي في المدارس والقضاء على الاكتظاظ الطلابي