مركز بحثي: حالة جوية عنيفة تضرب العراق حتى الخميس

حذر قسم الأرصاد المناخية في مركز أعالي الفرات لأبحاث التنمية المستدامة بجامعة الأنبار، يوم السبت، من تأثر عموم العراق بمنظومة جوية مركبة وشديدة الفعالية تمتد من السبت حتى الخميس المقبل (25 - 30 نيسان 2026)، تترافق مع أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وانخفاض بدرجات الحرارة.

وقال مسؤول الأرصاد بالأقمار الاصطناعية في المركز أحمد جسام مخلف، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن آخر تحديثات نماذج ECMWF وGFS تشير إلى اندماج منخفض السودان الموسمي مع أخدود علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا، ما يسبب حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي نتيجة الفوارق الحرارية الرأسية الحادة.

وأوضح أن الحالة قد تسجل تعمقاً منخفضاً يصل إلى 1002 هكتوباسكال، ما يعد محفزاً لاندفاع كتل رطبة مدارية تؤدي إلى تشكل سحب ركامية كبيرة، وهطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بصواعق وتساقط لحبات برد كبيرة، فضلاً عن رياح هابطة قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة.

وبيّن المركز أن التأثيرات ستختلف من منطقة إلى أخرى، إذ يُتوقع في المنطقة الشمالية، التي تضم نينوى ودهوك وأربيل وكركوك والسليمانية، انخفاض حاد في درجات الحرارة إلى نحو 20 درجة مئوية، مع أمطار غزيرة جداً وتساقط كثيف للبرد واحتمال مرتفع لحدوث سيول في الوديان والمناطق الجبلية.

أما المنطقة الغربية، وتشمل الرطبة والرمادي والقائم، فتُعد من أوائل المناطق المتأثرة، مع رياح هابطة مثيرة للغبار وزخات رعدية كثيفة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وفي المنطقة الوسطى، التي تضم بغداد وصلاح الدين وديالى والفرات الأوسط، ستسود أجواء ربيعية معتدلة نهاراً مع أمطار رعدية شاملة عالية الشدة وصواعق متكررة، إلى جانب احتمال تشكل سيول داخل المدن بسبب تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

وفي المنطقة الجنوبية، التي تشمل البصرة وذي قار وميسان والمثنى، يُتوقع انخفاض أقل حدة في درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، وزخات مطرية متفرقة، ورياح جنوبية شرقية مثيرة للأتربة، مع احتمال سيول منقولة في بعض المناطق الحدودية.

ودعا المركز المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية، والحذر من السيول الجارفة، وتأمين الأجسام القابلة للتطاير، وتجنب المناطق المنخفضة، فضلاً عن الانتباه إلى تساقط البرد الذي قد يؤثر على المحاصيل الزراعية، والتقلبات الحرارية بين النهار والليل.

وفي وقت سابق، أفاد قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، بأن التحليلات الجوية تشير إلى تأثر العراق بحالة جوية ممطرة جديدة تبدأ اعتباراً من أمس الجمعة، وتستمر لغاية نهار يوم الثلاثاء المقبل، عازيةً ذلك إلى نتيجة نشاط اضطرابات في طبقات الجو العليا وتوفر رطوبة ملائمة في الطبقات المختلفة.